V Horšovském Týně explodoval podomácku vyrobený výbušný systém, zranil jednoho muže

„Žádáme svědky události a případné poškozené, kterým byla eventuálně v souvislosti s výbuchem způsobena majetková újma, aby nás kontaktovali na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně,“ uvedla policie. Dále žádá řidiče vozidel, kteří projížděli Vančurovou ulicí v Horšovském Týně v noci z pondělí na úterý, aby jí poskytli záznamy z palubních kamer.

Podle starosty Horšovského Týna Josefa Holečka (nestr.) šlo o běžný bytový dům, kde nežijí žádní problémoví obyvatelé. „Vůbec nevíme, co to bylo. Jestli to byla nějaká klukovina nebo co. Ještě probíhá nějaké šetření a policie vyhodnocuje stopy. Ale nehrozí žádné nebezpečí, v okolí se nikde nic dalšího nenašlo,“ ujistil. Dům ve Vančurově ulici je na sídlišti s největší koncentrací lidí v pětitisícovém městě.