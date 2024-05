Doubravou hýbe spor o vedení základní školy. Většina pedagogů hrozí odchodem

Radnice v Doubravě na Karvinsku nechce prodloužit smlouvu současné ředitelce školy a vypsala proto na pozici výběrové řízení. Na to má vedení obce nárok, část rodičů však s krokem nesouhlasí. Ve čtvrtek se proto mimořádně sešli zastupitelé.

Obecní zastupitelstvo se v Doubravě sešlo ve čtvrtek v neobvyklém dopoledním čase. Přesto na něj dorazila necelá stovka lidí, vedle nespokojených rodičů i místní pedagogové. Projednávat měli, kdo povede základní školu. „Jdeme předložit to, že stojíme za paní ředitelkou, že stojíme za tím, jak vede školu. (...) Máme sesbíráno přes 450 podpisů,“ řekla matka žáka Šárka Čempelová.

Jednání zastupitelů ale trvalo jen pár minut. Problém školy z programu zmizel, podpořilo ho totiž jen sedm z patnácti zastupitelů obce. Jednání tak skončilo bučením a vzájemným překřikováním.

Učitelský sbor stojí za ředitelkou

Vyhrocenou situaci mezi rodiči žáků a obcí zapříčinilo rozhodnutí rady obce mandát současné ředitelky automaticky neprodloužit a místo toho na její pozici vyhlásit výběrové řízení. „Výběrové řízení běží. Já pevně věřím, že potenciální zájemce situace neodradí a že se nám přihlásí dostatečný počet, abychom mohli vybrat toho nejlepšího,“ uvedla starostka Jiřina Ferenčíková (Naše Doubrava).

Že by kroky radnice mohly být motivovány politicky nebo osobní averzí, vedení obce odmítá. S odchodem současné ředitelky přitom hrozí, že školu opustí i osmnáct z devatenácti pedagogických pracovníků a třetina žáků. Starostka obce ale tomuto scénáři nevěří. „Co se týká pedagogů, nemáme obavy, že by odešli. Pokud odejdou, tak to nejsou ti správní pedagogové,“ uvedla Ferenčíková.

V případě odchodu velké části žáků by radnice musela školu dotovat

„Jako kolektiv fungujeme velmi dobře a nechápeme, proč k tomu došlo. Dětí je nám samozřejmě líto,“ nastínila učitelka Romana Moskalová. Samotnou ředitelku Janu Ošeldovou podpora rodičů těší. „Nicméně se bojím, že se nic nezmění,“ domnívá se.

Pokud by k odchodu pedagogů skutečně došlo, vážně by ovlivnil chod celé školy. V případě odchodu dětí, a tedy snížení jejich počtu na třídu, by pak obec na provoz školy musela značně doplácet.