Skoro třetina předzahrádek v centru Prahy porušuje pravidla

Podle města nemá už přes rok platnou nájemní smlouvu ani povolení k záboru ulice. Porušuje navíc podmínky závazného manuálu proti vizuálnímu smogu. „Co je doporučeno, tak jsou stolky, židličky, případně nějaký malý mobiliář kolem toho, ale rozhodně ne konstrukce, která je zastřešená a pevně přidělaná k fasádě domů – to není možné,“ vysvětluje zastupitel a předseda finančního výboru Prahy 1 Giancarlo Lamberti (TOP 09).

Ještě ve středu večer byly na předzahrádce u pražského Ungeltu všechny stoly obsazené. Jen o pár hodin později nahradil hosty drátěný plot. Před šestou hodinou ranní vstoupili pracovníci města do prostor předzahrádky, aby ji rozebrali.

Jednatel firmy, která restauraci provozuje, o zásahu nevěděl. „My na to máme firmy, které to vyřizují, a já musím zjistit veškeré podrobnosti, v jakém stavu to je. Samozřejmě nedělali jsme nic více méně nezákonného, jednali jsme na základě doporučení,“ tvrdí jednatel firmy SLOV-GASTRO Michal Laštovka.

Že nemají nájemní smlouvu, ale spolumajitelka podniku potvrdila už před měsícem. S městem prý jednali o uzavření nové. „Nájemné se platí, jako se platilo, a v tomhle režimu je tady zahrádka už zhruba od roku 2005. Teď je najednou problém,“ uvedla v polovině letošního listopadu spolumajitelka restaurace Lenka Sommerová.

Praha 1 našla způsob, jak se zahrádek zbavit hned

Magistrátu jako vlastníkovi pozemku firma dluží přes čtyři miliony. Nelegálně tu zahrádka stojí už od loňského listopadu.

„My v takovém případě musíme jít klasickou soudní cestou. (…) A to jsou všechno věci, které trvají několik let,“ vysvětluje radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Adam Zábranský (Piráti).

Zatímco magistrát rychlé řešení nenašel, Praha 1 má způsob, jak se zahrádek zbavit hned. „Na té komunikaci něco je a nemá to tam být, a tudíž je potřeba tu komunikaci uvolnit, vyprázdnit a na to je tento velice jednoduchý, účinný a relativně rychlý nástroj,“ popisuje starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09).

Stejným způsobem zasáhli už v září proti třem restauracím na Staroměstském náměstí. I ty tam stály bez povolení. Podniků, které v centru metropole porušují pravidla, jsou podle městské části desítky. Třeba u některých předzahrádek přímo na Staroměstském náměstí kontrola ve středu odhalila, že zabírají o tři metry víc, než mají povoleno. I těm proto město plánuje vyměřit pokutu.