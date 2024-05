Beton vyfrézují, recyklují a vrátí na dálnici. Tak vypadá oprava u Vyškova

Centimetr po centimetru se z cementobetonové směsi stává dálnice. Pracovníci ji záhy leští do hladka. „Dá se říct, že postupujeme rychlostí takových padesát centimetrů za hodinu,“ řekl vedoucí provozu betonových vozovek MI Roads Jan Růžička. „Aby nevznikala schodovitost v betonových deskách, používáme spřahovací trny,“ vysvětlil.

Tříkilometrový úsek musí unést kamiony, ale také letadla. Záložní přistávací dráha pro armádu vznikla u Vyškova už v sedmdesátých letech. Před měsícem se do ní zakously frézy, aby ji ten samý materiál brzy zase tvořil. „Původní svrchní vrstvy dálnice vybouráváme, vozíme do recyklačního centra, kde materiál drtíme a zpracováváme. Ne do vrchních vrstev, ale podkladových,“ vysvětlil ředitel MI Roads Zdeněk Ludvík.

Po opravách bude takzvaná Hanácká dálnice také bezpečnější. Už v době svého vzniku nesplňovala některé normy. V blízké Pustiměři hluk z dopravy dlouhodobě přesahuje hygienické limity. Do srpna tam proto vyroste protihluková stěna. „A zejména zmizí poslední styková křižovatka u Vyškova. Tuhle budovanou polovinu zprovozníme v průběhu měsíce července,“ řekl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Celý sedmikilometrový úsek dálnice D46 opustí stavební dělníci na podzim.