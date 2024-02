Teplotní rekordy padly na třetině stanic. V Lednici bylo 15,5 stupně

O dvě desetiny stupně chladněji než v Lednici bylo v sobotu odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Na 15,1 stupně Celsia se teplota dostala ve Frýdlantu v Čechách.

Rekordní hodnoty pro 10. únor přepisovalo 59 ze 167 stanic, které měří teplotu alespoň třicet let. Byly mezi nimi i čtyři s více než stoletou historií. V Opavě meteorologové naměřili 13,4 stupně Celsia, bylo tam tak nejtepleji od začátku měření před 144 lety. Jen o tři roky kratší historii má stanice v Přerově, kde má po sobotě nový rekord pro 10. únor hodnotu 14,2 stupně Celsia.

Ve Vsetíně se sobota zapsala s 12,6 stupně do čela historických tabulek sahajících 122 let do minulosti. Rekordně teplý desátý únorový den zaznamenala i Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se 110letou historií, v sobotu tam bylo 13,8 stupně Celsia.