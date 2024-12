Štědrý den přinese sněhové přeháňky

Po mimořádně teplém čtvrtku, kdy bude na některých místech až čtrnáct stupňů Celsia, se před vánočními svátky mírně ochladí. Zatímco ve čtvrtek bude na většině území pršet, postupně začne i sněžit, a to i v nižších polohách. Nejvyšší teploty se budou v pátek a sobotu pohybovat do šesti stupňů, v neděli v Čechách stoupnou maximálně na osm, ale na Moravě nepřekročí tři stupně. Na Štědrý den podle týdenní předpovědi počasí čekají meteorologové sněhové přeháňky, v nížinách smíšené, a teploty od nuly do plus pěti stupňů.