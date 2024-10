SOUHRN: Zásadní události neděle 27. října

Izrael zřejmě zasáhl zařízení na míchaní paliva do íránských raket





Více než třicet lidí bylo v neděli dopoledne zraněno, když do autobusové zastávky v centrálním Izraeli narazil kamion, oznámila tamní zdravotnická služba. Nemocnice v Tel Avivu podle Reuters později oznámila, že jeden z pacientů zraněním podlehl. Okolnosti incidentu vyšetřuje policie, která má podezření, že šlo o teroristický útok, napsal server The Times of Israel (ToI). Řidiče vozu podle policie zasáhli a „neutralizovali“ ozbrojení civilisté.