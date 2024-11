Invaze na Ukrajinu ovlivnila vznik nového dílu počítačové hry S.T.A.L.K.E.R.

Patnáct let čekali fanoušci na nový díl akční počítačové hry S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl. Ukrajinští vývojáři ze studia GSC Game World se potýkali s mnoha různými překážkami a do jejich práce výrazně zasáhla válka. Kvůli ruské agresi na Ukrajině se část týmu přesunula do České republiky. Kvůli brutálnímu konfliktu pak také změnili některé detaily v samotné hře. O jejich práci také vznikl dokument, který je k vidění volně na internetu.