Vysoká rychlost se na silnici u Chýnova nevyplácí

Na jihu Čech jsou nebezpečné úseky silnic především na Českokrumlovsku a Táborsku. Tam je to především průjezd pod viaduktem u Chýnova. Nejvíce míst, kde řidiči často havarují, je ale ve středních Čechách. Vyplývá to z dat Portálu nehod, který statistiky dlouhodobě sleduje.

Průjezd pod viaduktem mezi prudkými zatáčkami na hlavní silnici u Chýnova. To je místo, kde se vyšší rychlost podle starosty města Ondřeje Jaroše (nestr.) nevyplácí. Na hlavní trase z Pelhřimova do Tábora je to záludné místo. „Některé řidiče, kteří to tady neznají, překvapí ta ostrá zatáčka a to zúžení profilu pod viaduktem,“ popsal starosta.

Za posledních pět let se tam stalo dvacet sedm nehod. Po rychlejší jízdě následuje většinou náraz do pilíře mostu. Havarovali tam řidiči nákladních i osobních aut. Naposledy v září, hned dvakrát. „Hlavní příčinou těchto nehod byla nepřiměřená rychlost,“ řekla mluvčí Policie ČR Lenka Pokorná. „Bohužel tady byla i celá řada smrtelných nehod,“ dodal Jaroš.

Řešení je zatím v nedohlednu. Pomohl by obchvat nedalekých Kladrub. Ředitelství silnic a dálnic je s přípravami teprve na začátku. Řidiči si musí počkat minimálně pět let.