Rozhodnutí o tichém vínu se prodlužuje. Zdanění má silné příznivce i odpůrce

Rozhodnutí o možném zdanění tichého vína by mělo padnout nejpozději do konce června, řekli ČT ministři financí a zemědělství. Přitom původně chtěli mít jasno podstatně dříve.

Tiché víno je nyní jediný alkohol bez spotřební daně. V koalici ale zatím není shoda, zda to změnit. Během února by se ještě jednou měla sejít pracovní skupina na ministerstvu zemědělství. „Pokud s tím chceme ještě něco udělat, tak bychom ty debaty měli skončit v průběhu prvního pololetí,“ soudí ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ministr zemědělství Marek Výborný dodal, že od ministerstva financí jsou připraveny čtyři varianty zavedení spotřební daně na tiché víno. Zástupci vinařů pak podle Výborného navrhují zavedení minimální ceny ethanolu v alkoholu, což by vedle vína ovlivnilo i výrobce piva nebo lihovin.

Pracovní skupina nyní ještě čeká na podklady od celní správy. V kuloárech ale i od některých koaličních politiků zaznívá, že by koalice už měla rozhodnout. Rychlejší debatu původně očekával i ministr zemědělství, když loni koncem srpna uvedl, že závěry pracovní skupiny by mohly být do konce roku 2023.



Případná úprava spotřební daně by musela projít celým legislativním procesem. Ministr zemědělství však očekává, že pokud se na ní koalice shodne, platila by od začátku příštího roku.

Parlamentní opozice je proti zdanění tichého vína

Možné zavedení spotřební daně kritizuje opozice. Prodlužující se jednání je podle jejích zástupců také nejistota pro vinaře. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že by se mělo hledat celoevropské řešení. O něm v minulosti mluvil také ministr zemědělství. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala soudí, že pokud se zvedne daň z tichého vína, tak to ublíží českým vinařům.

O možnosti zavést v Česku spotřební daň na takzvané tiché víno se hovořilo opakovaně, ale vždy to vyvolalo silný odpor domácích vinařů a také KDU-ČSL. Stejně tomu bylo i loni na jaře, kdy zdanění tichého vína doporučila vládě jako jednu z možností pro zlepšení stavu veřejných financí Národní ekonomická rada vlády (NERV). Svaz vinařů i Vinařská unie proti tomu protestovaly zejména argumentem, že stejnou úlevu mají vína v okolních zemích a že po zavedení spotřební daně tak přestanou být místní vinaři konkurenceschopní, uvedla agentura ČTK.

Ministr financí v materiálech pro koaliční partnery již dříve spočítal, že pokud by se z tichých vín odváděla stejná daň jako ze šumivých, stát by si mohl přilepšit až o čtyři miliardy korun ročně.