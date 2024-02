Rotvajleři, kteří těžce zranili dívku, prošli převýchovou. Ona zatím marně hledá psychologa

Už více než půl roku rodina hledá dětského psychologa, který by dívce mohl pomoct. Stále neúspěšně. I přes trauma, které prožila a stále prožívá, má ale pořád svůj sen. „Chci být veterinářkou, mám moc ráda zvířata kromě psů,“ říká Sofie.

Policie ještě neukončila vyšetřování

Psi, kteří ji pokousali, utekli z nedalekého průmyslového areálu, který hlídali. Jejich majitel od začátku litoval toho, co se stalo. „Hrozně mě to mrzí. Už se to nikdy nesmí stát,“ sdělil loni v květnu bývalý majitel rotvajlerů Karel Lorenc.

Přispěl do dobrovolné sbírky pro Sofii. A rodině nabídl pomoc. „Nechtěli. Nabídli jsme jim i nějaké léčení, pobyty,“ sděluje Lorenc nyní. „Budu čekat na soud,“ vysvětluje Viktorie Bilichenková.

Policie vyšetřování případu ještě neukončila. Majitele psů viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě prokázání viny hrozí bývalému majiteli rotvajlerů trest odnětí svobody od šesti měsíců do čtyř let.

Zatímco útočící rotvajlerka už má po odborné převýchově nového pána, Nano na něho stále čeká. Podle majitelky útulku pro rotvajlery oběma psům chyběla výchova a potřebovali socializovat.