První transport z varšavského ghetta dorazil do tábora v červenci 1942. Za 15 měsíců zde zahynulo na 870 000 lidí, ať už střelou do týla, nebo v plynových komorách. Treblinka byla přitom jen jedním ze tří táborů, otevřených v létě 1942 v rámci operace Reinhard, ve kterých do konce roku 1943 zavraždila německá mašinerie 1,7 milionu lidí.

Jedním z těch, kdo přežili Treblinku, byl i český Žid Richard Glazar, autor knihy Treblinka - slovo jak z dětské říkanky.