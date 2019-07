Nemocniční kaplani jsou stále žádanější

Václav Tomiczek, který působí ve farnosti v Ostravě-Zábřehu, objíždí ostravské nemocnice dvakrát týdně. O duchovní útěchu si často říkají například pacienti Onkologické kliniky ostravské fakultní nemocnice.

„Páter Tomiczek pomáhá pacientům, ale také personálu. Někdy jde nejprve za sestrami, teprve potom za pacienty,“ říká vrchní sestra kliniky.

Pacient Alois Šimíček si kaplana nemůže vynachválit. „Všechny nás dokáže povzbudit, dodat nám energii,“ říká muž.

Samotu a úzkost chodí kněz zahánět také na geriatrické oddělení Vítkovické nemocnice. „Vždy po návštěvě pana faráře jsou pacienti uvolněnější, otevřenější, lépe se nám s nimi dorozumívá,“ říká staniční sestra Lenka Holubová.

V České republice působí v současné době padesát dva katolických nemocničních kaplanů. Nejvíce, dvacet jedna, jich je v Arcidiecézi olomoucké. V Ostravsko-opavské oblasti jsou tři, kteří navštěvují nemocnice v Ostravě, Opavě a Novém Jičíně. I oni sami pociťují, že jsou potřební.

„Zájem o naše návštěvy v nemocnicích se stále zvyšuje. Do budoucna by bylo vhodné tuto službu podstatně rozšířit,“ říká Václav Tomiczek. Potvrzuje to i olomoucký kaplan Bohumír Vitásek. „Zájem o nás roste,“ říká.

Na rozdíl od zahraničí nejsou v Česku nemocniční kaplani součástí zdravotnických služeb. Do nemocnic docházejí po dohodě s vedením nemocnic.