Biologové znovuobjevili zlatokrta Wintonova. Osmdesát let ho měli za vyhynulého

S pomocí stopařského psa, konkrétně speciálně vycvičené border kolie jménem Jessie , našel tým stopy po tunelech, v nichž by mohl tento tvor žít, a v roce 2021 pak objevil i samotného zlatokrta. Protože ale existuje 21 druhů zlatokrtů a někteří vypadají velmi podobně, potřebovali vědci víc informací, aby si byli jistí, že se jedná opravdu o zlatokrta Wintonova.

Odebrali tedy tvorovi opatrně vzorky DNA, ale museli čekat až do roku 2022, než jim jihoafrické muzeum bylo schopné najít v depozitářích vhodný vzorek DNA zlatokrta Wintonova starý několik desetiletí k porovnání. A letos se ukázalo, že sekvence DNA se shodovaly. Výzkum a zjištění týmu minulý týden publikovala odborná periodika.

„Dělali jsme si velké naděje, ale také nám je pár lidí mařilo,“ řekla jedna z výzkumnic Samantha Mynhardtová. „Jeden odborník na zlatokrta Wintonova nám řekl: ‚Nenajdete ho. Je vyhynulý‘,“ dodala.

Od první cesty vědců na západní pobřeží Jihoafrické republiky k zahájení pátrání po zlatokrtovi, který zřídkakdy zanechává stopy po svých tunelech a téměř „plave“ pod písečnými dunami, uběhly tři roky, uvedli vědci. Zlatokrtovití pocházejí ze subsaharské Afriky a zlatokrt Wintonův byl dosud nalezen pouze v oblasti Port Nollothu.

Podle Mynhardtové byly nyní v Port Nollothu potvrzeni a vyfotografováni dva vzácní zlatokrti, přičemž výzkumný tým nalezl od roku 2021 v oblasti známky výskytu dalších populací.

„Byl to velmi vzrušující projekt s mnoha výzvami,“ řekla vedoucí terénní pracovnice organizace Endangered Wildlife Trust Esther Matthewová. „Naštěstí jsme měli fantastický tým plný nadšení a inovativních nápadů, což je přesně to, co potřebujete, když musíte za den prozkoumat až osmnáct kilometrů dunového biotopu,“ dodala.

Seznam superhledaných

Zlatokrt Wintonův byl na seznamu „nejhledanějších ztracených druhů“, který sestavila skupina Re:wild pro ochranu přírody.

Mezi další druhy na seznamu, které byly znovuobjeveny, patří mločík Jacksonův nalezený v Guatemale v roce 2017, 42 let po svém posledním pozorování, a bércoun somálský, který byl pozorován v Džibutsku v roce 2019, což bylo jeho první zaznamenané pozorování od roku 1968.