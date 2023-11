Drtivá většina únosců chce peníze, říká expert na vyjednávání Dolník. Často na ně dojde i u teroristů

Adam Dolník je český bezpečnostní expert, který se zabývá terorismem a hlavně metodikou vyjednávání s únosci. Jeho služeb využívá i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Spolunapsal knihu Negotiating Hostage Crises with the New Terrorists, kde mimo jiné analyzuje útok v moskevském divadle Na Dubrovce nebo útok na školu v Beslanu. V pořadu Hyde Park Civilizace popsal, jaká je jeho role a proč je správný vyjednavač neviditelný.

Vyjednavač musí umět mlčet

Podle Dolníka je základem práce vyjednavače schopnost naslouchat. „Jako vyjednavači říkáme, že příroda nám dala dvě uši a jednu pusu z nějakého důvodu. Mělo by to být 80 procent naslouchání a 20 procent mluvení.“

Naopak vyvrací představu, která o vyjednavačích vznikla na základě hollywoodských filmů. Podle nich je vyjednavač člověk, který vždycky v danou dobu řekne tu správnou větu, která všechno změní – jenže podle Dolníka nemůže být nic vzdálenějšího od pravdy.

„Naopak, když se vám zjeví nějaká věta na jazyku a máte pocit, že byste to měli říct, protože to bude strašně dobrý pocit, tak ji neříkejte,“ varuje. Vyjednávání je podle něj mnohem více založené na zvědavosti, empatii a upřímné snaze nahlížet na svět očima té druhé strany. „Bez ohledu na to, jak moc s tím já nesouhlasím,“ doplňuje Dolník.

Význam mlčení a naslouchání vysvětluje na konkrétním příkladu. Existují studie, které ukazují, že člověku vychovanému v evropském kulturním okruhu je nepřirozené už mlčení, které trvá jednu sekundu, Japonci ale třeba vydrží až čtyři sekundy bez zvuku. „Ve chvíli, když řeknete něco důležitého, pokud najdete tu disciplínu se umlčet, tak to nutí druhou stranu k nějaké reakci.“ Proto je podle něj například důležité vyhnout se reakcím, jako je běžné „rozumím“.

Expert na vyjednávání tvrdí, že když se to řekne člověku, který má nějaký zásadní problém a má pocit, že mu nerozumí nikdo, pak to v něm může vyvolat negativní reakci. Slovo „rozumím“ může být pochopené jako „Už mlč, už jsem slyšel všechno, co chci slyšet.“ „V kontextu vyjednávání, když se snažím naslouchat a získat co nejvíc informací, bych tím zbytečně uzavíral tok myšlenek druhé strany.“

Dalším „zakázaným slovem“ je pro něj „proč“. Protože podle Dolníkových zkušeností je samo o sobě tak trošku obviňující. Nutí druhou stranu, aby obhajovala akci, ke které se pojí. Náhrady ale existují –⁠ lepší než „proč“ je podle něj třeba fráze „co způsobuje, že… “Tím se obejde slovo, které může vyvolat negativní reakci, ale vyjednávač se přitom ptá na totéž, jen jinými slovy, která ale nejsou tak konfrontační.

Tyto principy komunikace jsou natolik univerzální, že se dají využívat nejen při vyjednávání s únosci nebo teroristy, ale i v běžném životě – od objednání kávy v restauraci přes konverzaci o nějakém ožehavém tématu s partnerem až po sport. „Mám spoustu kolegů vyjednavačů, kteří třeba pracují pro fotbalový svaz v Anglii a učí trenéry, jak komunikovat s hráči. I tam se to uplatní. Takže skutečně se jedná o univerzální nástroj,“ vysvětluje Dolník.

Vyjednávání s únoscem

V rozhovoru došlo i na aktuální téma –⁠ situaci lidí, které unesli teroristé z Hamásu při útoku 7. října. Dolník situaci sleduje, byť do ní sám jako vyjednavač není zapojený. Situace je podle něj dost bezprecedentní, už jen proto, jak je celý komunikační proces momentálně závislý na mediátorech. „Je vždycky nevýhoda mít mediátory, protože vaše schopnost kontrolovat, co mediátor řekne, když se potom potkává s druhou stranou, co jim naslibuje, je velmi omezená,“ říká expert.