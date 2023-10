Astronomové poprvé sledovali, jak vypadá kolize dvou planet

Amatéra Arttu Sainia to zaujalo, a tak zkontroloval minulá pozorování hvězdy, která provedla mise NASA Neowise. Z nich zjistil, že necelé tři roky předtím, než došlo k výše zmíněnému pohasnutí, došlo naopak na stejném místě k extrémnímu zjasnění, a to v infračerveném spektru.

Hvězda za závojem

Po podrobné analýze pozorování dospěli astronomové k závěru, že výbuch infračerveného záření pochází z nového horkého objektu neboli „synestie“, který vznikl srážkou dvou planet velkých téměř jako Neptun. Na základě infračervených měření se ukázalo, že obrovský rotující objekt měl po dobu přibližně tří let teplotu vyšší než 700 stupňů Celsia. Nakonec se ochladil a vytvořil nový objekt, který by se dal označit jako nová planeta. Ten nadále obíhá kolem hvězdy ASASSN-21qj.

Za pozdějším pohasnutím hvězdy stojí podle vědců obří oblak prachu a úlomků ze srážky, které ji doslova zahalily jako závoj. „Je to poprvé, co jsme viděli doznívající záři po takové události,“ uvedl pro deník The Guardian astronom Simon Lock, který se na studii podílel. „Už dříve jsme viděli úlomky a disky, ale nikdy jsme neviděli následný svit planetárního tělesa.“

Vědci chtějí v pozorování pokračovat. Když budou sledovat další vývoj tohoto systému, měli by být schopni zpětně rekonstruovat, co se vlastně stalo. Očekávají, že do deseti let gravitační síly přetáhnou prachové mračno na jednu stranu hvězdy a od ní se bude světlo odrážet tak, že by mělo být snadno pozorovatelné i ze Země.

Astronomové současně doufají, že by infračervené záření tohoto prachu mohl odhalit nejcitlivější přístroj lidstva – Webbův vesmírný dalekohled.