Věčné chemikálie jsou spojené s vyšší hrozbou rakoviny. Ale jenom u žen, ukázala nová studie

Svět proti PFAS

Studie CDC je součástí probíhajícího výzkumu financovaného americkým Národním institutem pro zdraví životního prostředí, jehož cílem je lépe pochopit, jak chemický koktejl PFAS v mnoha kombinacích a s různými možnostmi vstupu do lidského těla může ovlivnit lidské zdraví.

Americké úřady připravily už v roce 2021 první strategii, která by mohla tyto chemikálie omezit, jejím autorem je Agentura na ochranu životního prostředí EPA. Snahou je zmenšit vypouštění perfluorovaných a polyfluorovaných látek do přírody, urychlit čištění kontaminovaných lokalit a navýšit investice do souvisejícího výzkumu. Dále strategie stanovila limity ohledně výskytu v pitné vodě a zavedla požadavek, aby výrobci PFAS informovali o toxicitě svých produktů.

Už delší dobu o zákazu nebo omezení PFAS jedná také Evropská unie. Chtěla by zakázat až deset tisíc perfluorovaných a polyfluorovaných látek a hledat jejich alternativy. Část věčných chemikálií bude pravděpodobně výrazně omezena na trhu od roku 2026 a 2027, uvedla letos v srpnu Lenka McGachy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

„Hladiny PFOS v dešťové vodě v Evropě překračují normu EU pro kvalitu životního prostředí pro povrchové vody. Kromě toho PFOS přímo kontaminovaly zdroje pitné vody v několika evropských zemích. A stejně jako například mikroplasty byly objeveny v lidském mateřském mléce, a dokonce i v lidské krvi,“ uvedla vědkyně.

PFOS a její soli jsou od roku 2009 zahrnuté do mezinárodní Stockholmské úmluvy, jejímž cílem je vyloučit jejich používání. Dohoda od roku 2020 upravuje i celosvětovou eliminaci PFOA. V reakci na trvající škodlivé emise předložily Dánsko, Německo, Nizozemsko, Norsko a Švédsko Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) návrh na jejich omezení.

Cílem návrhu je snížení emisí PFAS do životního prostředí o 96 procent za 30 let od přijetí. Vzhledem k tomu, že PFAS jsou chemicky velmi stabilní, je důležité zohlednit jejich uvolňování ve všech fázích životního cyklu, tedy při výrobě, použití i likvidaci.

Kromě zákazu se zvažují i časově omezené výjimky, a to v rozmezí 18 měsíců až 12 let. Tato možnost se zdá podle vědkyně nejpravděpodobnější. Některé látky totiž nemají náhradu, jedná se například o membrány obleků pro pracovníky v ropném a plynárenském průmyslu, díky kterým jsou obleky odolné proti šíření plamene.

Náhrady existují

Vzhledem k tomu, jak rozšířené tyto látky jsou, je právě otázka jejich nahraditelnosti klíčová. Podle profesora Martina Scheringera z brněnského RECETOXu to ale nebude takový problém, jak by se mohlo zdát.

PFAS jsou totiž podle něj natolik problematické, že většina alternativ bude bezpečnějších nebo přinejmenším vhodnějších. „A to minimálně z hlediska perzistence, protože tyto alternativy budou odbouratelné. PFAS se v přírodě nikdy nerozloží, takže cokoliv, co má podobné vlastnosti, ale zároveň se dá rozložit, je lepší alternativou. Samozřejmě s nutností otestovat jejich toxicitu. Myslím si, že například impregnace se dá řešit pomocí vosků. Vosky byly používané už ve starověké Číně, kdy Číňané používali povoskovaný papír jako ochranu před deštěm. Jednoduchými aplikacemi nebo cestami se dají dělat věci podobně, s podobným efektem nebo benefitem pro lidi. Dají se koupit bundy, ze kterých vosk přímo cítíte,“ popisuje na stránkách ústavu.

Jako další příklad uvádí papír na pečení. Odlišné zpracování dřeva vede podle něj k získání přirozeně odolného papíru proti mastnotě, který je vhodný na pečení. „Potom nepotřebujeme žádná aditiva, jako například PFAS, které se do pečicích papírů přidávají,“ doplňuje vědec.

Nebojí se ani toho, že by zrušení PFAS vedlo ke zdražení výrobků pro lidi. „O něco asi ano, ale nemyslím si, že by to byl velký rozdíl. Víte, PFAS nejsou levné. Jejich výroba je nákladná, takže pro spotřebitele by to podle mého názoru nebyl příliš citelný rozdíl. I kdyby byl ale rozdíl v ceně zásadnější, myslím si, že bychom měli mít vůli zaplatit za výrobky, které PFAS neobsahují,“ zakončuje vědec.