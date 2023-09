Nastává soumrak influencerů. Umělé inteligence jsou stejně dobré jako oni, ukázal výzkum

Influencerství zažilo svůj úsvit v posledních deset letech – ale podle nového výzkumu možná už nastává jeho soumrak. Lidské influencery totiž mohou překvapivě snadno nahradit umělé inteligence. Popsala to studie, která zatím nevyšla ve vědeckém žurnálu, ale její autoři ji představili na odborné konferenci British Academy of Management 2023.

Influencer (neboli ovlivňovač) je označení pro osobnost známou na sociálních sítích nebo jiných sociálních médiích, která prostřednictvím nahraného obsahu ovlivňuje postoje, názory anebo chování svých sledujících. Typicky propaguje nějaké výrobky, za to dostává od zadavatelů peníze.

Zjistili, že 78 procent komentářů na Instagramu pod reklamami s umělou inteligencí bylo pozitivních, 17 % neutrálních a 5 % negativních. U lidských inzerátů to bylo 75 procent pozitivních, 19 neutrálních a 6 procent negativních. V komentářích k modelům umělé inteligence, které se podobají lidem, ale stále zjevně nejsou lidské, se nejčastěji objevovala slova „láska“, „krásný“ a „nádherný“.

Nová doba

„Jsme svědky zrodu nové kategorie influencerů v oblasti marketingu, modelů vytvořených umělou inteligencí,“ poznamenávají autoři. „Neobjevili jsme žádné jasné rozdíly, pokud jde o sledování nebo oblibu reklamy založené na modelech AI. To ukazuje, že spotřebitelé mohou být stejně ochotni sledovat influencera, ať už je to AI, nebo člověk.“

Podle vědců to znamená, že virtuální influenceři mohou fungovat způsobem, který je v zásadě srovnatelný s lidskými influencery. V budoucnu by podle této zprávy mohla marketingová oddělení velkých firem relativně snadno vytvořit přesně takový model AI, který by nejvíce oslovil potenciální kupce jejich jednotlivých výrobků nebo služeb.