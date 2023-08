Brněnští vědci ukázali, jak se šíří houba napadající javory. Může škodit i lidem

Následně lze pozorovat nejtypičtější příznak přítomnosti této houby, a to vrstvu černohnědých sazí – výtrusů, které vzduchem překonávají i stovky kilometrů. Spory nesené vzduchem mohou lehce napadnout další stromy a jejich vdechnutí může citlivým lidem způsobit onemocnění plic.

Onemocnění bylo zjištěno u pracovníků v papírenském průmyslu, kteří pracují na odkorňování, řezání a štěpkování javorových kmenů. Mezi příznaky patří dušnost, horečka, noční pocení, zimnice a úbytek hmotnosti.

Houba, na kterou se zapomnělo

Vědci budou nemoc dále zkoumat. „Rozeznat patogen je o to složitější, že podobnou černou masu výtrusů, kterou nalézáme pod kůrou javorů, produkují i některé další houby, které ale kolonizují čistě odumřelé javory. Možná i to je důvod, proč vědecká komunita houbu nějaký čas přehlížela. Mysleli jsme si, že ta černá masa je něco, co už dávno známe. I když rozdíly tu jsou, masa výtrusů u sazné nemoci kůry javorů není čistě černá, ale černohnědá, vytváří silnější vrstvy stromat než jiné houby a po kontaktu se uvolňuje do vzduchu. Stačí závan větru a ze stromu se vznáší tmavý mrak,“ řekl Dvořák.

Nemoc není pouze evropským problémem. Studijní cesta na západní pobřeží USA potvrdila výskyt houby, kromě čerstvě hlášených výskytů ve státech Washington a Kalifornie, i v Oregonu. Dvořák proto pracuje na vývoji lapače spor.

„S kolegy v Oregonu jsme se dohodli, že se pokusím sestrojit levný, malý, ale na míru této houbě přizpůsobený lapač spor, díky kterému bychom šíření houby mohli monitorovat. Aby měl monitoring smysl, lapače musí být umístěny na velkém území,“ dodal.