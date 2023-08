Megalodoni byli superpredátoři, už v děloze požírali své sourozence

Kdybychom měli k dispozici kompletní kostru, byla by to poměrně snadná otázka. Ale tu nemáme. Žraloci mají kostru chrupavčitou, což znamená, že je tvořena měkkou chrupavkou místo tvrdé kosti, a ta špatně fosilizuje. Proto se zkameněliny megalodona skládají převážně ze zubů a několika obratlů, které jsou částečně mineralizované.

„Díky moderním druhům víme, že žraloci mění svůj jídelníček, jak rostou,“ řekla vědkyně Catalina Pimientová. Mladí žraloci bílí se živí převážně rybami, zatímco dospělí se živí mořskými savci. Mladí megalodoni možná prošli podobným přechodem, když vyrostli.

Ve skutečnosti žili mladí megalodoni pravděpodobně úplně jiný život než jejich rodiče. V roce 2010 Pimientová a její kolegové zjistili, že zuby megalodonů z jedné oblasti Panamy jsou neobvykle malé, což naznačuje, že téměř všichni žraloci byli mladí. Došli k závěru, že v této oblasti se nacházelo mělké moře, které sloužilo jako jesle. Mladí megalodoni se tam mohli živit v relativním bezpečí, protože větší predátoři by se do tak mělkých vod jen těžko dostali.

Další poznatky o rozmnožování megalodonů přinesla studie z roku 2020. Vědci studovali vzácný soubor dochovaných obratlů. Délku dotyčného megalodona odhadli na 9,2 metru. Tým zkoumal růstové pruhy v obratlích, které trochu připomínají letokruhy stromů. Ty odhalily, že zvíře uhynulo ve věku 46 let, ale také ukázaly, že když se narodilo, měřilo na délku asi dva metry.

Boj v matce

Tato porodní velikost naznačuje, že ryba se před narozením vyvinula v matce, nikoli ve vajíčku mimo její tělo. Vědci také předpokládají, že embryo v děloze pojídalo jiné jikry, což mu pomohlo vyrůst do takové velikosti. Ačkoli se to zdá šokující, takový „nitroděložní kanibalismus“ je u moderních žraloků běžný. Znamená to, že matky produkují relativně málo mláďat, ale každé z nich dostává co nejvíce potravy.

Vědci mimo to učinili závěr, že megalodon byl zdatný plavec, který dokázal překonat velké vzdálenosti průměrnou rychlostí kolem 1,4 metru za sekundu, tedy rychleji než kterýkoli dnes žijící žralok.

Tým byl také schopen odhadnout velikost jeho žaludku i doširoka otevřených čelistí. Dospělý jedinec mohl na několik soust sežrat zvíře velikosti dnešní kosatky. Taková potrava by ho pak uživila na delší dobu. Na základě toho Pimientová a její kolegové popsali megalodona jako „transoceánského superpredátora“, který mohl běžně plavat z jednoho oceánu do druhého.

Záhada teplokrevnosti

Tento aktivní životní styl byl podpořen další vlastností: teplokrevností. V roce 2016 skupina vědců předložila několik důkazů o takzvané regionální endotermii, což znamená, že megalodon udržoval alespoň něktré části svého těla teplejší než okolní voda.

Nyní se však zdá, že megalodonova velikost a teplokrevnost mohly být také jeho zkázou. „Megalodon vyhynul, jakmile klesla hladina moře a nebyl dostatek kořisti,“ říká Pimientová.