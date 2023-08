NASA poprvé pozorovala planetu, která dostala „kosmickou škytavku“

„Čekali jsme něco předvídatelného a opakujícího se. Ale ve skutečnosti nastalo něco podivného. Když jsem to uviděla poprvé, pomyslela jsem si, že to snad ani nemůže být pravda,“ dodala.

Tato extrémní proměnlivost mezi pouhými dvěma oběhy je zaskočila. „Nikdy jsme neviděli, že by se únik atmosféry změnil z naprosto nezjistitelného na velmi dobře zjistitelný během tak krátké doby, kdy planeta přechází před svou hvězdou,“ popsala astrofyzička Keighley Rockcliffová z Dartmouth College v New Hampshire.

Během jednoho z oběhů, který pozorovali astronomové Hubbleovým vesmírným teleskopem, planeta vypadala, jako by materiál z atmosféry vůbec neztrácela. O rok a půl později už ale opět k úniku došlo, a tentokrát byl masivní.

Planeta, která je své hvězdě nejblíž, leží pouhých šest milionů kilometrů od AU Mic; pro srovnání je to asi desetina vzdálenosti, v jaké obíhá Merkur kolem Slunce. Protože je tak blízko, dokáže oběhnout kolem hvězdy za osm a půl dne. Planeta nemá pevný povrch, jde o plynné těleso asi čtyřikrát větší než Země. Vědci ji objevili teprve v roce 2020.

Hvězda AU Microscopii (AU Mic) se nachází od Země z hlediska kosmických rozměrů nedaleko – „pouhých“ 32 světelných let. Je stará méně než 100 milionů let, oproti „našemu“ Slunci starému 4,6 miliardy let je to opravdu jen vesmírná teenagerka. Hvězda je matkou jednoho z nejmladších planetárních systémů, jaký byl kdy pozorován.

Červení trpaslíci, jako je AU Microscopii, jsou vůbec nejrozšířenější typ hvězd v naší galaxii. Bývají ale příliš dynamické na to, aby jejich planety mohly alespoň teoreticky hostit život. Střídají se na nich velmi aktivní období spojená se vzplanutími a do svého okolí vrhají erupce až tisíckrát silnější než Slunce. To samozřejmě planety výrazně ovlivňuje.

Erupce mohou být tak mocné, že svou silou odfouknou atmosféru blízké obíhající planety; podle NASA je tento efekt nejsilnější prvních 100 milionů let od vzniku hvězdy. „Chceme zjistit, jaké druhy planet mohou v těchto podmínkách přežít. A také to, jak budou nakonec vypadat, až se hvězda uklidní a zda by u nich mohla být nějaká šance na obyvatelnost, nebo zda skončí jako spáleniště,“ vyjmenovává astrofyzička směry dalšího výzkumu.