Z nemocnice v Rusku utekli čtyři pacienti nakažení antraxem. Mohou být infekční

Z vojenské laboratoře v „Táboře 19“ ve městě Sverdlovsk (dnes Jekatěrinburg), kde se vyvíjely biologické zbraně, tehdy uniklo do okolí několik kilogramů antraxových spor. Kolik lidí v důsledku havárie zemřelo, se přesně neví. Oficiálně se mluví o 66 obětech. Sovětské úřady pak celé roky tvrdily, že propuknutí epidemie antraxu v oblasti bylo způsobeno nakaženým masem, které lidé snědli.

„Stalo se to v zařízení, které sloužilo k výrobě biologických zbraní v tehdejším Sovětském svazu. Jeden z techniků klimatizace v sušičce antraxových spor odstranil hepa filtr, který kromě vzduchu nepropouští ven nic. Tuto informaci předal veliteli, ale velitel ji nezaznamenal do provozní knihy, takže noční směna zahájila běžný provoz. Kvůli uvolněné ventilaci se do okolí dostalo několik kilogramů antraxových spor,“ popsala vznik katastrofy vedoucí katedry molekulární patologie a biologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Zuzana Kročová.

Kromě tohoto incidentu byl historicky antrax prokazatelně použitý jako biologická zbraň i během druhé světové války. „Použili jej Japonci na okupovaném území Číny v Mandžusku,“ připomněla Kročová.

V průběhu podzimu 2001 Spojené státy zase řešily kauzu rozesílání dopisů s antraxem. Vývoj i výroba biologických zbraní je od podpisu příslušné úmluvy v roce 1972 zakázaná.