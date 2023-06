Velké banky začaly využívat umělou inteligenci k přeměně světa financí

Studie konzultační firmy Evident uvádí, že v bankách, které jsou nejvíce nadšené z umělé inteligence, přibližně čtyřicet procent všech nabízených pracovních pozic souvisí s AI. V čele stojí největší americká banka JPMorgan, která od února do dubna inzerovala celosvětově 3651 pozic souvisejících s AI. To je téměř dvojnásobek toho, co inzerovali nejbližší konkurenti, což jsou banky Citigroup a Deutsche Bank.

Když společnost OpenAI loni v listopadu zpřístupnila široké veřejnosti chatovacího robota ChatGPT, všichni vysocí představitelé bank si uvědomili, že přichází něco, co zásadně změní pravidla hry, uvedla výkonná ředitelka a spoluzakladatelka firmy Evident Alexandra Mousavizadehová. Situaci popsala jako „závody ve zbrojení v oblasti AI“.

Snadné odhady rizika

Odměnou je vyhlídka, že každodenní úkoly se budou řešit efektivněji a účinněji, zatímco složité analýzy a modelování rizik budou jednodušší a rychlejší. To je obzvlášť lákavé v bankovnictví, kde stále složitější investiční rozhodnutí vycházejí z hromady dat, a to i navzdory nejistotě kolem případných schopností AI a navzdory starostem o regulaci AI.

Banky už využívají AI k tomu, aby přicházely s řešením zajištění více šitého na míru za pomoci nástrojů, jako jsou úrokové swapy či akciové deriváty, uvedl ředitel firmy Fieldfisher a bývalý obchodník s deriváty Steven Burrows. Banky tak mohou nabízet klientům výhodnější cenové podmínky.