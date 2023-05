Španělsko posiluje svůj kosmický program, otestuje vlastní raketu

Španělsko by chtělo tento týden týden otestovat raketu Miura 1, která je sice zatím suborbitální, ale do dvou let by ji mohla následovat raketa schopná vynést na oběžnou dráhu asi půl tuny nákladu. Vyvinula ji španělská soukromá firma PLD Space, která tento měsíc už úspěšně provedla zážehové zkoušky.