Tři z dvaceti gepardů převezených z Afriky do Indie uhynuli, projekt vyvolává otázky

Plán Indie na návrat gepardů do volné přírody desítky let poté, co byli v zemi vyhubeni, vzbuzuje pochybnosti. Tři z dvaceti gepardů, kteří byli převezeni z Afriky, totiž v posledních týdnech uhynuli. Kritici projektu tvrdí, že nové prostředí je pro tyto šelmy nevhodné, píše deník The Guardian.