Vědci zřejmě našli příčinu šedivění vlasů, zodpovědné jsou zaseknuté buňky

Vlasy lidem rostou a vypadávají neustále – je to normální cyklus, který se opakuje po celý život. Nové vlasy vyrůstají z vlasových folikulů, které se nacházejí v kůži a v nichž sídlí také melanocyty produkující pigment. Melanocyty se také neustále rozpadají a obnovují. Nové se vytvářejí z kmenových buněk a právě tyto buňky se podle vědců „zasekly“ v limbu u lidí, jejichž vlasy zešedivěly.

Jak vlasy stárnou, vypadávají a pak opakovaně dorůstají, stále větší počet kmenových buněk začíná zpomalovat. Přestanou se pohybovat po folikulu a ustálí se, čímž nedozrají v plnohodnotné melanocyty. Bez tvorby pigmentu vlasy zešednou, zbělají nebo zestříbrní.

Tým z Newyorské univerzity studoval tento proces u myší, které mají identické buňky, jež u nich určují brvu srsti. Pokud se jeho poznatky potvrdí u lidí, bylo by pravděpodobně možné vyvinout způsob, jak do budoucna předejít šedinám. Vědci to popsali v odborném žurnálu Nature.