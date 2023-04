Na první krůčky po povrchu Marsu si lidstvo ještě pár let počká, ale americká vesmírná agentura NASA začala s přípravami již nyní. Během rok trvající simulace si posádka astronautů vyzkouší pobyt v izolaci či práci s vědeckými nástroji uvnitř základny i na povrchu rudé planety. To vše bude možné, aniž by opustili vesmírné středisko v Houstonu.