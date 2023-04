Fyzici zopakovali slavný štěrbinový experiment a doplnili ho o časovou dimenzi. Otestovali při tom nadějný materiál

Výzkumníci změnili odrazivost obrazovky pomocí ultrarychlých laserů, které propouštěly světlo jen v určitých časech – a to ultrakrátkých periodách v rozmezí kvadriliontin sekundy. V podstatě postavili cosi, co v nadsázce přezdívají „kvantová mýtná brána.“ Pomocí laserů v ní pak otevírali průchod a přes ni pak pouštěli jen zvolené množství světla, a to dokonce až na úroveň jediného fotonu. Ukázalo se, že i když přes „bránu“ pustili pouze jeden foton, světlo i tak vytvářelo interferenční obrazec.

Výsledky využitelné v praktickém výzkumu

Vědci si tímto pokusem ověřili, že použitý materiál je ideální pro testování chování světla na ultrarychlých časových škálách. Laserové pulzy se používají také ke zlepšení výdrže kvantových bitů neboli qubitů, také v tomto případě se podobné principy využívají pro zkoumání chování kvantových částic v čase. Právě qubity jsou základem kvantových počítačů, jež mají potenciál přinést revoluci do výpočetních technologií.

Autoři také věří, že by mohli tuto technologii nasadit na zkoumání toho, jak se chovají takzvané časové krystaly, jejichž struktura se mění v různých časových úsecích.