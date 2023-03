V Tennessee se šíří nepříjemná houba. Živí se výpary z whiskey

Už loni podle deníku The New York Times společnost Jack Daniel’s připustila, že plíseň z její whiskey může být nepříjemná, ale tvrdila, že nepředstavuje pro nikoho ani pro zvířata žádné zdravotní riziko a že ji lze také „snadno“ odstranit umytím. Když lidé navrhovali, aby společnost zaplatila elektrické mytí okolních domů nebo podniků, společnost to odmítla s tím, že by mohla nést odpovědnost za případné škody způsobené při čištění.

Když další lidé žádali společnost, aby do svých skladů přidala vzduchové filtry, které by kontrolovaly uvolňování etanolových výparů, společnost to rovněž odmítla s vysvětlením, že by to mohlo poškodit chuť její oblíbené whiskey.

Adaptace a houby

Houby mají obecně problém se zvládáním nadměrných teplot, ale alkoholové výpary mohou způsobit, že se plíseň stane odolnější vůči teplotním změnám a horkým létům, která v Tennessee panují.

Varuje před tím pro New York Times James A. Scott, který se studiu plísní a jejich adaptaci věnuje dlouhodobě.