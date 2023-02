Balony nad USA nejsou novinkou. Japonci jimi zkoušeli hrozit za druhé světové války

„Když roku 1945 plula USS New York k Iwodžimě, posádka spatřila vysoko nad hlavou letět stříbrnou kouli, která jako by bitevní loď sledovala celé hodiny. V obavách, že by mohla být japonskou balonovou zbraní, nařídil kapitán její sestřelení,“ popisuje Americký námořní institut incident z druhé světové války.

Posádka lodi začala objekt ostřelovat, ale bez úspěchu. Balon jako by byl nezničitelný.

Teprve po nějaké době si navigátor uvědomil, že chlouba amerických bitevních lodí pálí svými děly a kulomety po Venuši.