Některé přípravky na rovnání vlasů mohou vést k selhání ledvin. Izrael už je zakázal

U pacientek zapojených do studie byly po použití přípravků na rovnání vlasů zdokumentovány bolesti břicha, nevolnost, zvracení a vyrážka na pokožce hlavy. Do studie byly zapojeny jen ženy a jejich průměrný věk byl 28 let, většina z nich neměla předchozí zdravotní problémy a jedna z žen byla těhotná.

„Viděli jsme, že kyselina glyoxalová se může vstřebat do kůže, a jakmile se dostane do krevního oběhu, může se metabolizovat na oxalát, pak přejít do ledvin a způsobit poškození,“ řekla Šavitová. Oxalát se v buňkách řady druhů živých organismů vyskytuje přirozeně, ale v nadměrném množství může způsobit selhání ledvin, píše The Times of Israel.

Vzhledem k tomu, že desítky pacientek, které tyto přípravky použily, musely následně podstoupit léčbu v nemocnici, je podle Šavitové pravděpodobné, že chemikálie v menší míře poškodila ledviny mnoha dalším ženám, které o tom ovšem neví. Šavitová věří, že izraelský zákaz rovnacích kúr s kyselinou glyoxalovou zachrání životy, a doufá, že všechny salony jej budou dodržovat.