Zelená kometa mezi dvěma vozy. Český snímek pořízený ze Slovenska ocenila NASA

V době snímání se kometa ještě přibližovala k Zemi, takže se pozvolna zjasňovala a její ohon byl fotograficky velmi výrazný – dosahoval deseti úhlových stupňů, což odpovídá úhlovému rozměru asi dvaceti měsíčních úplňků vedle sebe.

„Vizuálně kometa tak výrazná nebyla, nicméně i bez použití dalekohledu byla v místě pozorování ve Vysokých Tatrách viditelná pouhýma očima,“ uvedl Horálek. Kometa ZTF dosáhla největšího přiblížení k Zemi 1. února 2023 ve vzdálenosti asi 42 milionů kilometrů a nyní se už od Země vzdaluje. Ke Slunci se znovu vrátí za necelých padesát tisíc let.

Samotné focení komplikoval Horálkovi silnější mráz: „Teplota v té době klesala prudce dolů, pod minus patnáct stupňů Celsia, díky čemuž selhávaly i baterie a zamrzaly objektivy. Naštěstí jsem data stihl nafotit dříve, než technika zcela selhala,“ popisuje Horálek.

Astronomický snímek dne NASA (Astronomy Picture Of the Day, zkráceně APOD) je ocenění nejzajímavější astronomické fotografie dne, kterou pro každý den pečlivě vybírají a následně doplňují vysvětlujícím popisem editoři Jerry Bonnell z Michiganské technologické univerzity a Robert Nemiroff z Univerzity v Marylandu, spolupracovníci NASA. Mottem APODu je „Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy byl výběr zahájen, se stal jedním z nejuznávanějších svého typu po celém světě. Průvodní texty jsou překládány do 23 světových jazyků včetně češtiny.