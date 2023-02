Kláštery dokázaly odolat vikingům. Archeologové popsali příběh jednoho, který vydržel celé století

Klášter Lyminge, který leží v Kentu, se nacházel v první linii dlouhotrvajících vikinských útoků. Nový výzkum ukázal, že jim dokázal odolávat téměř sto let. Mohly za to velmi účinné obranné strategie, které zavedli jak církevní, tak i světští vládci Kentu.

„Tento výzkum vykresluje komplexnější obraz minulosti. Kláštery nebyly rozhodně nějakou sedící kachnou, kterou by vikingové bez problémů ulovili,“ uvedli autoři. Tahle představa je sice podle nich zažitá v populárních zprávách o vikinských nájezdech na základě zaznamenaných historických událostí, jako byl například ten nejslavnější na ostrovní klášter Lindisfarne v roce 793 našeho letopočtu, ale neříká celou pravdu.

Zajímavé je, že se ve stavebních úpravách objevovala spousta normanských prvků. Obránci kláštera tedy pomalu splývali s kulturou, která na ně útočila. Současně ale nezanikaly staré stavby, některé byly opraveny v původním duchu, takže je jasné, že vikingové toto místo neovládli.

Proč se jim to nepodařilo, archeologové nevědí. Je možné, že klášter byl díky svým pevnám zdem a příznivé poloze příliš náročným cílem – a stavební úpravy tuto roli posilovaly. Současně je ale pravděpodobné, že roli hrála i diplomacie a možná také fakt, že obyvatelstvo se měnilo – přibývalo v něm „nájezdníků“ přirozenou cestou, aniž by došlo k vyplenění místa. To naznačuje, že tato stále do značné doby neznámá doba nebyla tak černobílá, jak ukazují některé příběhy, a že vztahy mezi útočníky a obránci mohly být mnohem pestřejší.

Klášter nakonec ale útokům neodolal a na konci devatého století ho jeho obyvatelé opustili. Prázdný ale nevydržel ani sto let, než se do něj mniši znovu vrátili.