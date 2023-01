Lidstvo může vymýtit už druhou nemoc v dějinách

Umožnily to nevládní a neziskové organizace, jako je právě Carterovo centrum, jež desetiletí spolupracovaly se Světovou zdravotnickou organizací.

Celou tu dobu zvyšovaly v postižených zemích povědomí o nebezpečnosti a vlastnostech nemoci. Investovaly do systémů pro filtraci pitné vody a obecně do ochrany vodních zdrojů před kontaminací. A fungovalo to. Ještě v době před naší sametovou revolucí byla drakunkulóza rozšířená ve dvacítce zemí světa a ročně se našlo kolem 3,5 milionu případů.