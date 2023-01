Vědci poprvé dokázali odklonit blesky. Díky laserovým výbojům

Jenže se za těch 250 let příliš nezměnily. Vědci a inženýři ale poukazují na to, že věda už má nyní k dispozici mnohem lepší nástroje než společnost v dobách Diviše nebo Franklina.

Houard a jeho kolegové ze Švýcarska v časopise Nature Photonics popsali, jak vyvezli výkonný laser na vrchol hory Säntis v severovýchodním Švýcarsku a umístili ho poblíž 124 metrů vysoké telekomunikační věže. Ta je pro blesky doslova magnetem; podle statistik do ní blesk udeří přibližně stokrát ročně.

Protože v Evropě je nejvíc bouřek mezi červencem a zářím, vyčkali vědci právě na tuto dobu. A pak začali s „ostřelováním“.

Do hrozivě vypadajících bouřkových oblaků vypalovali laserové pulsy po dobu asi šesti hodin – a sledovali přitom s pomocí citlivých přístrojů, jaký vliv to má na aktivitu blesků. Ve výše uvedené studii konstatovali, že se jim tímto způsobem podařilo odrazit čtyři výboje. Místo aby blesk udeřil do země, obrátil se vzhůru.

Pouze jeden úder, 21. července, se odehrál za dostatečně jasných podmínek, aby výzkumníci mohli pomocí vysokorychlostních kamer natočit dráhu blesku ze dvou směrů vzdálených několik kilometrů. Záběry ukazují, že blesk sledoval dráhu laseru v délce asi 50 metrů, což naznačuje, že impulzy pomohly úder řídit.

Kanálek pro cestu blesku

Blesk nám může připadat nehmatatelný – a opravdu to tak je. Laser také nemíří přímo na blesk, ale na jeho okolí. Tím, že se „zakousne“ do oblohy, vytvoří pro výboj lepší cestu, kterou se pak blesk vydá. Pulzy vystřelené do nebe ionizují molekuly vzduchu ve svém okolí. To vede k tomu, že se v této dráze molekuly vzduchu rychle zahřívají a urychlují.

Zanechávají po sobě ale „prázdno“ – jakýsi kanálek ionizovaného vzduchu s nízkou hustotou. Tyto kanály, které trvají milisekundy, jsou elektricky vodivější než okolní vzduch, a tak tvoří snadnější cestu pro blesk.

Použitý laser byl podle deníku The Guardian dostatečně silný na to, aby představoval riziko pro zrak přeletujících pilotů. Proto musel být během experimentů nad testovacím místem uzavřen letecký provoz. Vědci přesto věří, že by se tato technologie dala nad letišti nebo kosmodromy využít. Bývají tam totiž místa, kam letadla nesmí – a právě na ně by lasery teoreticky v budoucnu mohly mířit.