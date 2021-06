Blesky zabijí ročně desítky tisíc lidí. Meteorolog radí, jak se při bouřce chovat bezpečně

Nejčastější příčinou zranění, případně úmrtí bývá takzvaný povrchový proud. Jde o to, že od místa úderu blesku do země se po povrchu proud velmi rychle šíří do okolí. Pokud se nacházíme v blízkosti tohoto místa, proteče i skrz nás. Jeho velikost je samozřejmě nutné minimalizovat. Toho se dá docílit snížením takzvaného krokového napětí (tedy vzájemné vzdálenosti nohou nebo jiných částí těla, kterými se dotýkáme země) na minimum. Ideálně toho dosáhneme, když zaujmeme polohu ve dřepu s nohami co nejblíže k sobě. V žádném případě není dobré si lehat (například z důvodu strachu před bouřkou), pak je totiž krokové napětí příliš velké. Mimochodem povrchový proud je i častou příčinou smrti pasoucího se dobytka na loukách – vzhledem k větší vzdálenosti mezi předními a zadními nohami jimi protéká větší množství proudu, které je může usmrtit.