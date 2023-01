Už batolata pomáhají zvířatům. Podle nové studie to naznačuje, proč lidé ovládli Zemi

„Je opravu výjimečné vidět, jak brzy to začíná,“ uvedla evoluční antropoložka Rachna Reddyová z Harvardovy univerzity, která studii vedla. „Od raného stadia našeho vývoje máme tendence chovat se prosociálně k ostatním lidem, snažit se pochopit, co se děje v jejich myslích,“ řekla. Její výzkum ukazuje, že také batolata „mají motivaci a schopnost poskytnout toto pomocné chování“.

Podle vědců byla dvakrát větší pravděpodobnost, že batolata psům podají hračky a pamlsky, když o ně zvířata dala projevila zájem, například kňučením. Děti jim pomohly v polovině případů, kdy psi předměty chtěli, ale jen ve čtvrtině případů, kdy nedali najevo žádný zájem.

Děti ještě častěji pomáhaly, když měly doma psa nebo když bylo zvíře živější a když šlo o pamlsek, a ne o hračku, popsali vědci.

„Již dlouho se ví, že batolata vyjdou vstříc lidem v nesnázích, a to i cizím,“ uvedl další z autorů studie, Henry Wellman z Michiganské univerzity. Nebylo však jasné, jestli tento altruismus platí i pro jiné živočišné druhy. Tato studie podle Wellmana prokázala, že tomu tak je minimálně u psů. Ke zjištění toho, zda by pomohly například králíkům či kuřatům, by byl zapotřebí další výzkum. „Psi dávají lidem neustále signály, navazují spoustu očních kontaktů,“ řekla Reddyová. „Myslím, že u koček by bylo opravdu náročné zjistit, co chtějí,“ dodala.