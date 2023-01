První satelity vypuštěné ze západní Evropy selhaly. Raketa dosáhla oběžné dráhy, pak došlo k anomálii

Přestože mise nedosáhla konečné oběžné dráhy, představuje její let podle Virginu důležitý krok vpřed – zejména proto, že se jí podařilo dosáhnout vesmíru. Z pěti misí LauncherOne s nákladem pro soukromé společnosti a vládní agentury je tato první, při níž se nepodařilo dopravit náklad na přesnou cílovou oběžnou dráhu.

Melissa Thorpeová, ředitelka společnosti Spaceport Cornwall, dodala: „Jsme nesmírně hrdí na všechno, čeho jsme dosáhli s našimi partnery z celého kosmického průmyslu zde ve Spojeném království a v USA. Dostali jsme se do vesmíru – jako první ve Spojeném království. Bohužel jsme se dozvěděli, že Virgin Orbit zaznamenal anomálii. To znamená, že jsme neuspěli. Dnes jsme přesto inspirovali miliony lidí a budeme se i nadále snažit inspirovat další miliony. Nejen svými ambicemi, ale také svou statečností. Ano, dobývání vesmíru je těžké, ale my jsme teprve na začátku.“