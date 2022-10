Prvním známým spisovatelem v dějinách byla žena. Svět na ni zapomněl na čtyři tisíce let

Ištar a Inanna

První známá spisovatelka žila na přelomu 23. a 22. století před naším letopočtem na území dnešního Iráku ve městě Ur. Sehrávala významnou náboženskou úlohu a měla pravděpodobně i určitou politickou moc; byla totiž dcerou krále Sargona Akkadského, zakladatele Akkadské říše.

Vědci se domnívají, že měla podíl na budování a sjednocení říše svého otce, zejména propojením víry a rituálů sumerských a akkadských bohů, o kterých psala i ve svých hymnech a básních. Mimo jiné každý z hymnů, které Encheduanna napsala pro 42 chrámů v jižní Mezopotámii, zdůrazňoval pro věřící v těchto městech jedinečný charakter akkadské bohyně Ištar, respektive sumerské Inanny.

V předmoderním světě byli autoři vždy anonymní a na rozdíl ode dneška se pod svá díla nepodepisovali. Archeolog Paul A. Delnero z Univerzity Johnse Hopkinse proto poznamenává, že v případě Encheduanny jde o zcela výjimečný jev.

„Odporuje to dobové praxi anonymního autorství; téměř jistě to sloužilo spíše k tomu, aby to těmto skladbám dodalo ještě větší autoritu a význam, než by měly jinak, než aby to dokumentovalo historickou skutečnost.“