U Aljašky zmizely miliardy krabů, úřady poprvé zrušily loveckou sezonu

Experti odhadují, že během pouhých dvou let záhadně zmizely miliardy krabů. Ještě roku 2018 jich zřejmě žilo 11,7 miliard, letos to byly už jen necelé dvě miliardy. To je osmdesátiprocentní pokles. Pro podnikatele to znamená obrovské ztráty, tento průmysl má na Aljašce ročně obrat 200 milionů dolarů.

„Odmigrovali na sever za chladnější vodou?“ ptá se Gabriel Prout, jehož rybářský podnik na ostrově Kodiak je na populaci sněžných krabů do značné míry závislý. „Anebo překročili úplně hranice a odešli přes Beringovo moře?“

To by byl ten optimističtější scénář. Druhou, bohužel pravděpodobnější možností je, že vymřeli. Nový průzkum severnějších oblastí totiž nenašel žádné nové krabí migranty.

Příčiny zatím nejsou známé

Vědci zmizení krabů, kteří představují důležitou složku aljašského rybářského průmyslu, samozřejmě detailně zkoumají. Tento výzkum vede Ben Daly z Aljašského ministerstva pro ryby a zvěř. Jeho úkolem je přijít na to, co se s kraby stalo. „Jednou z možností je nemoc,“ uvažoval ve vysílání CBS News.