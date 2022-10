Na černý trh se dostává slonovina zabavená před roky. Naznačuje to, že uniká z vládních skladů

V této africké zemi je obchod se slonovinou zakázaný od roku 1987, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) obchodování se slonovinou zakazuje od roku 1989. Burundský sklad vědci kontrolovali roku 2004. Bylo v něm 84 tun slonoviny z 15 tisíc klů uložených v sedmi zapečetěných kontejnerech.

Od roku 2015 se však na černém trhu začaly objevovat kly s burundským značením. Podle vědců burundská vláda tvrdí, že je sklad zabezpečený. „Je třeba ty kontejnery otevřít a obsah zkontrolovat. Vláda tvrdí, že váha je stále stejná. Znamená to, že slonovinu dodávají na černý trh a tu odebranou nahrazují novou? Jestli je tomu tak, pak je to špatné,“ řekl odborník na ochranu přírody z Washingtonské univerzity Samuel Wasser.

Vědci konstatovali, že mnoho afrických států skladuje zabavenou slonovinu od zákazu obchodování s ní. Ptají se, proč to tyto země dělají místo toho, aby slonovinu zničily. Sklady je možné vykrást, jak se to stalo v Mosambiku v roce 2016.

Pálit, nebo využít?

Existují také názory, že zásoby slonoviny lze využít ve výzkumu, vzdělávání a k účelům identifikace. Organizace zvaná Elephant Protection Iniciative nyní pomáhá patnácti africkým zemím zabezpečit sklady se slonovinou, dalším státům zase zásoby ničit. „Slonovina nemá žádnou obchodní hodnotu, a to se pravděpodobně nezmění. Každá země může rozhodnout, co je pro ni lepší. Pokud se slonovina skladuje, musí být zabezpečená a ohlášená. Je-li zničená, musí se to zdokumentovat a odebrat forenzní vzorky k identifikaci zdroje,“ uvedl John Scanlon z Elephant Protection Iniciative.