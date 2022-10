Indické sirupy proti kašli zřejmě zabily 66 dětí, varuje před nimi Světová zdravotnická organizace

Podle informací WHO obsahují kontaminující látky pouze tyto čtyři výrobky a předpokládá se, že se prodávaly pouze v Gambii, i když je možné, že se výrobky dostaly přes neregulované trhy do jiných zemí.

Týká se to i Česka?

Podle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nejsou žádné léky tohoto výrobce schválené pro použití v České republice. Podle WHO mohly být sirupy vyvezeny i do dalších zemí, nejde to ale ani potvrdit, ani vyvrátit.

Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková uvedla, že výrobce těchto léků není držitelem rozhodnutí o registraci žádného léku schváleného v České republice ani se nevyskytuje ve výrobních řetězcích žádného takového léku. SÚKL nemá ani informace o tom, že by tyto léky byly v Česku prodávané na internetu.