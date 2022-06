I nealkoholické pivo je prospěšné pro mužský mikrobiom, popsal výzkum

Alkoholické nápoje jsou součástí lidské kultury od jejího samotného začátku. Tato dlouhá „domestikace alkoholu“ se projevuje v mnoha ohledech – například tím, že kvašené alkoholické nápoje mají (při přiměřené konzumaci) podle řady průzkumů pozitivní dopad na lidský mikrobiom (či zastaraleji střevní mikroflóru).

Že tyto mikrobiotické kultury podporuje pití piva, je dlouhodobě známé, zatím ale chyběly informace o tom, zda se to týká i jeho nealkoholické verze, respektive jaký je mezi oběma druhy rozdíl.

Vědci teď v nové studii, která vyšla v odborném časopise ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, popsali, že muži, kteří denně vypili jeden alkoholický nebo nealkoholický ležák, měli rozmanitější soubor střevních mikrobů – ve srovnání se stavem, než se napili. Podle autorů studie to může snížit riziko některých onemocnění.