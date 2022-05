NASA vylepšuje solární plachetnici. Bude moci Sluneční soustavou i křižovat

Projekt NASA ale vyvíjí plachtu difrakční. Difrakce (česky ohyb) je jev, u kterého se vlnění za překážkou „ohýbá“ od svého původního směru a dostává se tak do oblasti geometrického stínu překážky. Díky tomuto jevu by kosmická loď mohla měnit kurz, přitom by ale zůstala zachovaná vysoká efektivita. A navíc bude tato plachta menší a současně odolnější vůči teplu i dalším vlivům kosmického prostředí.

NASA na konci května oznámila, že projekt vedený inženýry z Laboratoře aplikované fyziky Univerzity Johnse Hopkinse je natolik nadějný, že dostane finanční injekci ve výši dalších dvou milionů dolarů. Výsledkem by měl být už reálný prototyp, který by se měl a mohl zúčastnit demonstrační mise.

V rámci první a druhé fáze inženýři navrhli, vytvořili a otestovali různé materiály difrakčních plachet. Tým také provedl testy a vyvinul navigační a řídicí schémata, pomocí nichž se kosmická loď mohla s plachtou pohybovat. Vědci totiž už dokonce ví, k čemu by takové stroje využili: mohli by tak vytvořit soustavu družic na oběžné dráze kolem polárních oblastí Slunce. Sluneční družice, které by se pohybovaly nad severním a jižním pólem Slunce, by díky stálému zdroji pohonu mohly provádět unikátní vědecká pozorování.

„Difrakční sluneční plachtění je moderním pojetím desítky let staré vize světelných plachet,“ vysvětlila v prohlášení NASA. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by tato koncepce vyústit ve skutečnou vesmírnou misi a navrhované sluneční družice. To bude ale trvat celé roky.

Další sluneční plachty

Není to jediný pokus o využití technologie sluneční plachty, kterou NASA testuje. Například až se k Měsíci zřejmě už letos vydá mise Artemis I., bude její součástí miniaturní sluneční plachetnička jménem NEA Scout.