Mopsy příliš často trápí zdraví, varuje studie. Britští veterináři je lidem vymlouvají

Mopsové patří mezi takzvané brachycefalické psy, tedy mezi plemena s krátkou čenichovou partií. Mezi nejznámější patří mops, anglický bulldog, francouzský buldoček, bostonský teriér, shi-tzu a další. Chovají se nejčastěji pro svůj výrazný vzhled; díky zploštělému obličeji mají výrazné oči, takže působí roztomile.

V posledních letech obliba mopsů vzrostla, například ve Velké Británii jejich počet během jedenadvacátého století stoupl pětinásobně. „Problém je, že vznikl pes s menší lebkou, ale nic jiného se na něm ekvivalentně nezmenšilo,“ popisuje zásadní potíž tohoto plemene veterinářka Myfanwy Hillová z univerzity v Cambridge, která pracovala na studii věnované tomuto plemenu.

Práce, která vyšla v květnu v odborném časopise Canine Medicine and Genetics, zkoumala zdravotní stav 4 308 mopsů a 21 835 jiných psů. Ukázalo se, že mopsové mají téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost než jiní psi, že se u nich ročně vyskytne jedna nebo více zdravotních poruch.

„Jejich mozek je vtěsnaný do příliš malé schránky“ a ostatní měkké tkáně jsou „vtěsnány do menšího prostoru“, poznamenává Hillová. To podle ní způsobuje mnoho problémů, se kterými se tito psi potýkají, včetně problémů s dýcháním, kůží a zády.