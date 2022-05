Transsexuální muži by mohli mít vlastní děti. Vědcům se v laboratoři podařilo vypěstovat jejich vajíčka

Tým vedený Evelyn Telferovou tvrdí, že životaschopná vajíčka lze od transgenderových mužů získat i po letech léčby testosteronem, která za normálních okolností ovulaci zastavuje. Tento objev by umožnil transsexuálním mužům, kteří chtějí mít vlastní děti, dosáhnout tohoto cíle i po přeměně na muže.

Vaječníky obsahují stovky tisíc nedovyvinutých vajíček. Jsou v nich uchovávána ve stavu, který by se dal zjednodušeně přirovnat k hibernaci. Každý měsíc jedno z nich dozraje a uvolní se. Pak může být oplodněno spermií a vytvořit embryo.

Složitější to mají lidé, kteří se pro změnu pohlaví rozhodnou ještě před dosažením puberty. Bez započaté ovulace pro ně možnost zmražení vajíček nepřipadá v úvahu a mají jedinou možnost: nechat si odebrat chirurgicky vaječníky a později si je nechat na čas implantovat. Jenže tato kombinace zákroků je ještě složitější a drastičtější než všechny předchozí popsané cesty.

Pokud se tito lidé rozhodnou mít vlastní děti, jsou jejich možnosti v současné době značně omezené. Tou nejjednodušší je, že si nechají odebrat a pak zmrazit svoje vajíčka, která se pak využijí při umělém oplodnění. Tento proces ale vyžaduje, aby muži přerušili testosteronovou terapii, což jim vrátí zpět menstruační cyklus, a proto to celé trvá řadu měsíců. Samotný chirurgický zákrok spojený s odebíráním vajíček z vaječníků je značně nepříjemný, stejně jako přerušení terapie testosteronem.

„Je to velmi zajímavá a velmi důležitá práce. A přinese významný pokrok, který potenciálně pomůže mnoha pacientům,“ uvedl pro odborný časopis MIT Technology Review reprodukční endokrinolog Samir Babayev z Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě, který se na výzkumu nepodílel, ale zúčastnil se setkání, kde Telferová svou práci prezentovala.

Dozrávání mimo tělo

Profesorka Telferová a její kolegové pracují na nové metodě, která spočívá v odběru vajíček z vaječníků, jež se odeberou z těla, a jejich dozrávání mimo tělo, v laboratoři. Už v minulosti se jim to podařilo u žen, ale netušili, jak moc to bude fungovat u biologických žen, které procházejí proměnou v muže.

Chyběly jim totiž klíčové informace, které věda zatím příliš do hloubky nezkoumala – například, jak vlastně vaječníky reagují na testosteronové terapie. Telferové se povedlo získat vaječníky od čtyř lidí, kteří výše popsaným procesem procházejí – a srovnala je se vzorky od běžných žen. Ukázalo se, že vaječníky transsexuálních mužů obsahovaly více kolagenu a méně elastinu, takže jejich tkáň byla tužší. Podle vědců by kombinace těchto vlastností měla zhoršovat reprodukční schopnost vajíček.

Při testování folikulů (v podstatě budoucích vajíček) vědci zjistili, že u žen, které nebraly testosteron, jich nedorostlo 85 procent, u těch vystavených testosteronu to ale bylo až 94 procent.

Otazníky

Jádrem experimentu byl až pokus o dozrání vajíčka transmuže v laboratoři – tedy vlastně přeměna folikulu ve zralé vajíčko. A podařilo se to, byť jen u malého počtu vajíček, celkem asi deseti. Autoři uvedli, že teoreticky by tímto způsobem mohla vzniknout metoda na principu umělého oplodnění, kdy by takto získaná vajíčka byla uměle oplodněna a následně přenesena do dělohy partnerky nebo náhradní matky.

Vědci si ale zatím nejsou jistí, jestli tato vajíčka budou životaschopná – ta získaná při experimentu totiž nevypadala úplně normálně, některé jejich části byly abnormálně velké. Je pravděpodobné, že jsou tyto změny neškodné, ale zatím to nestačí k tomu, aby se metoda dala využít u člověka.

Než se o to pokusí u lidí, chtějí ještě tuto metodu otestovat na zvířatech, konkrétně na ovcích – tyto experimenty by měly proběhnout ještě letos. Pokud budou úspěšné, mohlo by dojít ke klinickým studiím.

Autoři zdůrazňují, že primárním cílem je sice pomoci transsexuálním mužům, ale jejich metoda by mohla pomoci i jiným lidem. Například dětem, které se léčí z rakoviny; léčba u nich totiž může poškodit jejich vaječníky. Kdyby se zmrazily jejich části, nabídlo by jim to ve spojení s novou metodou možnost mít vlastní biologické děti, až budou starší.

Obecně by se zmrazení vaječníků mohlo stát alternativou k dnes využívanému zmrazení vajíček. Šlo by o méně složitý a současně i efektivnější postup. Zatímco při odběru vajíček se jich obvykle získá kolem deseti, z malého kousku vaječníku by se dalo získat vajíček přes sto.