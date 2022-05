USA spustily nový urychlovač částic. Budou v něm vytvářet látky, o nichž věda zatím jen sní

„Tento projekt je splněním snu celé komunity jaderných fyziků,“ řekla odbornému časopisu Nature jaderná fyzička Ani Aprahamianová.

Urychlovač se jmenuje Zařízení pro vzácné izotopové svazky (FRIB) a funguje na Michiganské státní univerzitě. Většinu financí na něj poskytlo americké ministerstvo energetiky. Má nahradit starší urychlovač Národní supravodivá cyklotronová laboratoř (NSCL) na stejném místě. Výstavba FRIB začala v roce 2014 a byla dokončena koncem loňského roku.

Jaderní fyzici desítky let usilovali o zařízení, které by mělo takový výkon a dokázalo by produkovat vzácné izotopy řádově rychleji, než je to možné v NSCL a podobných urychlovačích po celém světě. První návrhy na takové zařízení se objevily už na konci osmdesátých let dvacátého století, ale víc než deset let trvaly diskuze o tom, zda má tento nástroj dostatečný smysl.