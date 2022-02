Barva oblečení může snížit riziko komářího kousnutí, tvrdí nová studie

Jako se například traduje, že vosy přitahuje žlutá, přišli výzkumníci s obdobnou teorií u komárů. Už dříve se vědělo, že mají velmi dobrý čich, kterým detekují lidský pot, oxid uhličitý z lidského dechu a teplotu lidské kůže. Nová studie přichází s dalším závěrem.

Vědci při experimentu drželi komáry tropické (Aedes aegypti) v komoře, na jejímž dně bylo několik barevných bodů, kterých si komáři nevšímali. Když ale výzkumníci barevné body nasprejovali oxidem uhličitým, začali komáři létat na červenou, oranžovou, tyrkysovou a černou. Ignorovali naopak zelenou, bílou, fialovou a modrou. A to podle autorů naznačuje, že lidé, kteří by si oblékali oblečení těchto barev, by se měli velké části komářích útoků vyhnout.