NASA má problém s Muskovým Starlinkem. Obává se dopadu na cesty do kosmu

„NASA má obavy z vyššího množství situací, kdy se k sobě na orbitě objekty přiblíží, a také z možných dopadů na vědecké mise NASA i lety lidí do vesmíru,“ uvedla agentura v pětistránkovém dokumentu, který vypracovala pro Federální komisi pro komunikace (FCC).

Společnost SpaceX Elona Muska získala povolení pro zhruba 12 tisíc satelitů, které mají nabízet širokopásmový internet, už dříve. Posléze požádala o povolení pro druhou generaci projektu, která by měla obsahovat dokonce až 30 tisíc družic.

Cílem Starlinku je podle Muska přinést internet všem. Tato satelitní technologie je sice velmi nákladná, ale může poskytovat vysokorychlostní internet i lidem, kteří žijí na venkově nebo v těžko dostupných místech, kam nedosáhnou optické kabely ani mobilní signál. To by mohlo znamenat, že se konečně podaří pomocí kvalitního internetového spojení propojit celý svět, včetně chudých zemí například v Africe.

NASA v něm píše, že v současné době je na oběžné dráze celkem 25 tisíc lidmi vyrobených objektů, přibližně 6100 objektů ve vzdálenosti pod 600 kilometrů. Rozšíření satelitní sítě SpaceX na druhou generaci by „více než zdvojnásobilo počet sledovaných objektů na oběžné dráze a více než pětinásobně zvýšilo počet objektů pod 600 kilometrů“, upozornila agentura.

SpaceX uvádí, že tato technologie by také mohla být důležitou podporou v případě, že komunikaci naruší hurikány nebo jiné přírodní katastrofy.

Obavy konkurence

Jedním z největších konkurentů SpaceX je společnost Amazon. Ta plánuje podobný projekt, do kterého chce vložit nejméně 10 miliard dolarů na vybudování 3236 satelitů v rámci svého programu Project Kuiper. Také ona už vyjádřila u FCC své obavy ohledně plánu společnosti SpaceX. Uvedla, že podle žádosti společnosti SpaceX by „nejméně stovky a potenciálně více než 10 tisíc“ satelitů SpaceX mohlo pracovat ve stejných výškách jako systém Kuiper. Varovala, že „důsledkem tohoto překrývání oběžných drah by bylo dramatické zvýšení rizik a další zátěže pro systém Kuiper“, a požádala FCC, aby stanovila „přiměřené podmínky“.

Další námitku v podobném znění zaslal americký poskytovatel přímého satelitního vysílání Dish Network. A nedávno se proti této síti ohradila i Čína.