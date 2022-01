Teenagery v USA zasáhla pandemie pohodlnosti. Jen devět procent z nich se během covidu dostatečně hýbalo

Doporučení pro dospívající říká, že mladí lidé by se měli denně věnovat nějaké fyzické aktivitě nejméně 60 minut denně. Už před pandemií se to v USA dařilo jen šestnácti procentům dětí a krize to ještě zhoršila; během ní tento cíl dosáhlo pouhých devět procent amerických teenagerů.

„Pandemie vedla ke zrušení hodin tělesné výchovy a organizovaných sportů a k uzavření tělocvičen a rekreačních zařízení. Současně vedla k nárůstu používání aktivit před obrazovkami a monitory, což způsobilo nižší fyzickou aktivitu dospívajících,“ uvedl hlavní autor studie doktor Jason Nagata, který pracuje jako odborný asistent pediatrie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu.